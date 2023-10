Rheinisches Landestheater in Neuss Schauspielerin hinterfragt weibliche Theaterrollen

Anna Sonnenschein hat in der Spielzeit 2021/22 am Rheinischen Landestheater in Neuss ihr Festengagement begonnen. Sie liebt es, Schauspielerin zu sein, wie sie sagt. Die 1993 Geborene absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Das Praxisjahr verbrachte sie am Schauspiel Frankfurt, wo sie unter anderem als Meggie in „Tintenherz“ zu sehen war. Nun setzt sie sich in der Reihe „Extraspiel“ im Herzstück des Rheinischen Landestheaters am Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, unter dem Titel: „Opfer, Mutter, Geliebte? Welche Rolle spielen die Rollen?“ mit dem Rollenrepertoire für Frauen auseinander. Dabei soll es auch um folgende Fragen gehen: Welche Klischees erfüllen die Figuren? Warum soll man sie (noch) auf die Bühne bringen? Wie findet sich eine weibliche Lieblingsrolle? In einer Mischung aus Schauspiel und persönlichem Kommentar entwickelt sie eine Collage, die sich um Figur, Stellung und Darstellerin dreht und dennoch eine kleine Liebeserklärung an den Beruf zum Ausdruck bringt.