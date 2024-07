An der Krefelder Straße Anlaufstelle von KSOD und Polizei in Neuss eröffnet

Lange wurde debattiert, gesucht und abgewogen – nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht. In der Neusser Innenstadt, genauer gesagt in einer früheren Vodafone-Filiale an der Krefelder Straße 42, haben die Stadt Neuss und die Kreispolizeibehörde jetzt ihre gemeinsame Anlaufstelle für die Bürger eröffnet. Montags bis samstags, jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, sind dort Mitarbeiter der beiden Behörden ansprechbar und bieten bei Fragen, Beschwerden oder sonstigen Anliegen „eine schnelle und effektive Hilfe“, wie in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung versprochen wird.