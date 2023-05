Vorfall in Neuss Anklage nach Messerangriff in Flüchtlings-Unterkunft

Ein 27 Jahre alter Mann aus Tunesien muss sich ab dem 5. Juni vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Der Tatvorwurf: versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Zusammen mit dem späteren Geschädigten und dessen Bruder wohnte der Angeklagte in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) am Obertorweg in Neuss. Laut Anklage soll es am 14. Februar dieses Jahres, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr, in einem Zimmer der Einrichtung zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten auf der einen und dem Geschädigten und dessen Bruder auf der anderen Seite gekommen sein.