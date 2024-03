Buchautorin Anke Sünger aus Neuss Dem Fahrradabenteuer folgt das Mutmachbuch

Mit (gerade noch) 60 Jahren hat sich Anke Sünger auf eine besondere Entdeckungsreise mit dem Fahrrad von Neuss nach München gemach. Ganz allein alleine war sie mit ihrem Bio-Rad, wie sie es nennt, also ganz ohne zusätzlichen Schub aus einem Elektroantrieb, bei Regen oder Sonnenschein 16 Tage unterwegs. Ihre Etappen, Erlebnisse und Begegnungen hat sie nun in einem Buch zusammengefasst. Schöner Titel des Werks: „Mit 60 in den Frühling“. Ein wichtiges Anliegen für sie transportiert die Unterzeile: „Ein Mutmachbuch für Frauen“.