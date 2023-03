Buchautorin macht Trauern in Neuss zum Thema Wie erklärt man Kindern den Tod?

Der Kreis ist jetzt auch infiziert von der „Knietschifizierung“, also dem Versuch, das Buch in Schulen in ganz Deutschland zu verteilen. Sie ist allerdings nur mit privaten Spendern möglich. Die Idee für die „Knietschzifizierung“ in Neuss hatte Sabine Schmitt-Bachmann vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Die Religionslehrerin verwendet das Buch selbst im Unterricht und schätzt die respektvolle Art, mit der das Thema Tod und Trauer behandelt wird.