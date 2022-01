Ausstellung in Neuss: : Künstlerin zeigt gespeicherte Emotionen

Neuss Anica Hauswald, Meisterschülerin von Herbert Brandl, stellt im Kunstraum ihre Malerei, Collagen und Druckgrafiken aus. Was es mit ihren gespeicherten Emotionen auf sich hat.

„Recordering Emotions“, gespeicherte Emotionen also, nennt die in Düsseldorf lebende Künstlerin Anica Hauswald ihre Ausstellung, die am Sonntag, 30. Januar, im Kunstraum Neuss eröffnet wird. Sie zeigt Malerei, Collagen aus Monotypien und Druckgrafiken.

Was in vielen ihrer aktuellen Arbeiten immer wieder auftaucht, sind Farbschwünge, wie sie häufig mit dem Spachtel entstehen. Anica Hauswald greift dagegen zum Pinsel. Ihre Schwünge drücken Dynamik und Wachstum aus, die faserigen Formen erinnern an Pflanzen. Schwarz ist für die Meisterschülerin von Herbert Brandl selbstverständlich auch eine Farbe. Ihre Druckgrafiken sind der Beweis dafür, ihre Lebendigkeit leidet kaum unter der Einfarbigkeit. „Ich arbeite gerne seriell und groove mich in eine bestimmte Technik rein“, erklärt die 36-Jährige. Deep red purple I und II, Ölmalerei auf Leinwand, sind kleine Meisterwerke. Die faserigen Farbschwünge in dunklem Lila schaffen eine Räumlichkeit mit Licht und Schatten und fühlen sich in einem möglichst weißen Umfeld wohl, können so ihre ganze Pracht entfalten.