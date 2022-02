Denkmalschutz in Neuss : Angst vor Hausbesetzern war 1983 Grund für den Abriss

Neuss Im Jahr 1983 wurde das Haus des jüdischen Unternehmers Nathan Ulmer an der heutigen Augustinusstraße abgerissen. Die Stadt will diese Baulücke nun schließen.

Den Abriss des repräsentativen Wohnhauses, das der jüdische Unternehmer Nathan Ulmer 1870 an der heutigen Augustinusstraße errichtet hatte, nennt auch der SPD-Politiker Michael Hohlmann in der Rückschau fragwürdig. Er kann sich aber an das handfeste Motiv erinnern, das die damaligen Stadtoberen im Mai 1983 den Abriss beschließen ließ: die Angst vor Hausbesetzern.

„Auch Anfang der 1980er Jahre gab es in Neuss Wohnungsnot“, erklärt Hohlmann den Hintergrund. Der jahrelange Leerstand von einzelnen Wohnhäusern habe daher damals Hausbesetzer auf den Plan gerufen, die unter anderem am Platz am Niedertor, aber auch an der Drususallee aktiv wurden. Gegen diese Szene seien damals die Behörden, angetrieben von so genannten beherzten Bürgern, vorgegangen. In der Konsequenz dieser Auseinandersetzungen wurde der „besetzte“ Komplex an der Ecke Krefelder Straße/Platz am Niedertor wenig später abgerissen.