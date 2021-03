Kostenpflichtiger Inhalt: Drogenszene in Neuss : Kita-Mitarbeiter suchen täglich das Gelände nach Spritzen ab

Immer wieder gibt es Razzien und Schwerpunktkontrollen in Rosen- und Stadtgarten. Foto: NGZ

Neuss Trotz Razzien in der Vergangenheit wird in Stadt-, Rosengarten und an der Haltestelle offenbar noch immer gedealt und konsumiert. Nicht nur Anwohner und Pendler sind in Sorge, sondern auch die Politik. Die Stadt hat bereits reagiert.