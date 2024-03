Rücktritt beschäftigt Neuss Angriff auf Klimabeirat zeigt Folgen

Bernd Ramakers (CDU) hält den ehrenamtlich tätigen Klimabeirat für mehr als entbehrlich. Der Rechenschaftsbericht „fällt eher dürftig aus“, Anstrengungen zum Erreichen der Klimaziele seien „nicht erkennbar“. Kurzum, so Rakamers in seinem Plädoyer für eine Kurskorrektur in der kommunalen Klimaschutzpolitik, das er im Rat hielt: „Es würde kaum bemerkt, würde der Klimabeirat wegfallen.“