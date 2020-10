Kostenpflichtiger Inhalt: Zweiter Prozesstag nach Bluttat in Neuss : Angeklagter hat Messerattacke bei Polizei-Vernehmung bestritten

Am Montag fand der zweite Prozesstag vor dem Düsseldorfer Landgericht statt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss/Düsseldorf Was hat sich Ende April bei einer Bluttat in einem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße ereignet? Diese Frage versucht das Landgericht Düsseldorf zu klären. Am zweiten Verhandlungstag wurden zahlreiche Zeugen vernommen. Ergebnis: Der Angeklagte will die Tat nicht begangen haben.