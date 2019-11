Erschossene Frau in der Neusser Nordstadt : Angeklagter bestreitet Mord an Ex-Freundin

Angeklagter bestreitet Mord an Ex-Freundin

Erschossene Frau in der Neusser Nordstadt

Neuss/Düsseldorf Seit Ende Oktober muss sich ein 32-Jähriger wegen Mordes vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Nun hat der junge Mann allerdings die Tat bestritten.

Eigentlich scheint die Beweislage im Fall um die erschossene Constanze K. in der Neusser Nordstadt erdrückend zu sein. Seit Ende Oktober muss sich ein 32-Jähriger wegen Mordes vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Nun hat der junge Mann allerdings die Tat bestritten, wie sein Verteidiger Rüdiger Spormann auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte.

Der Angeklagte soll am Tattag – dem 26. April dieses Jahres – seiner Ex-Freundin um 10.20 Uhr auf der Gladbacher Straße in der Neusser Nordstadt aufgelauert haben. In seiner Hand: ein geladener Revolver des US-amerikanischen Waffenherstellers „Smith & Wesson“. Constanze K. konnte zunächst fliehen, der 32-Jährige soll sie jedoch verfolgt und schon auf der Straße Schüsse auf sie abgefeuert haben – wenig später auch aus kurzer Distanz. Die Frau erlitt vier Schussverletzungen im Kopf-, Hals-, Brust, und Schulterbereich. Sie starb später im Krankenhaus. Nach der Tat soll sich der Angeklagte auf nahegelegene Bahngleise gelegt haben, wo er von einem Güterzug erfasst wurde und beide Beine verlor. Den Suizidversuch erklärte der Angeklagte laut Spormann mit Depressionen.