Mysteriöser Fund in Neuss Irritation um angebrannte Klassenbücher

Es ist eine Aktion, die eine ganze Reihe an Fragen aufwirft – auf die die Verantwortlichen der Janusz-Korczak-Gesamtschule nun Antworten suchen. Mehrere angebrannte Klassenbücher hat ein Neusser jetzt nämlich nahe der Erft gefunden. Fotos von den grünen und angekokelten Exemplaren teilte er daraufhin in einer Facebook-Gruppe, äußerte zudem die Vermutung, dass durch die Aktion etwas „vertuscht“ werden sollte. Im Verlaufe der Diskussion, die daraufhin in der Kommentarspalte entstand, wurde deutlich, dass es sich um Klassenbücher der Janusz-Korczak-Gesamtschule handeln muss.