Blaue Funken in Neuss Andreas Radowski für „44 jecke Jahre“ geehrt

Im Mittelpunkt stand die Jubilarehrung aus zwangsläufig drei Sessionen. So wurde unter vielen anderen Dieter Plake geehrt, für „2 mal 11 Jahre“ und für seine Premiere als Hoppeditz im vergangenen November. Den Vogel aber schoß Andreas Radowski ab: Der 55-jährige Sitzungspräsident ist exakt 44 Jahre Mitglied der Blauen Funken, von Beginn an in leitenden Funktionen. Sein Engagement als Präsident der Kindersitzungen krönte er mit dem Kinderprinz 1979/80, die hohe Würde als Prinz Karneval der Stadt Neuss, zusammen mit Novesia Stephanie, folgte geradezu logisch in der Session 2003/04. Als Literat der Blauen Funken wurde er zum Vorsitzenden gewählt, eine Position, die er 15 Jahre innehatte, bevor er in der Session 2015/16 zum Sitzungspräsidenten avancierte. „Für mich ist wichtig, allemal und nur der Sache dienlich zu sein. Man kann dabei nur so gut sein, wie die Jungs die Strasssteinchen ins Rollen bringen“, sagt Radowski.