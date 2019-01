Neujahrsempfang des Karnevalsausschusses Neuss : Zwischen Ehrungen und Abschiedsschmerz

Im Marienhaus (v.l.): Jakob Beyen Andreas Radowski, Katrin Rösner-Radowski und Laudator Steffen Ratiu. Foto: Ritters, Michael

Neuss Beim Neujahrsempfang des Karnevalsausschusses wurde Andreas Radowski mit der Verdienstplakette in Gold ausgezeichnet.

Für ihn ist die Charakteristik „ein Mann im Fegefeuer der Leidenschaften“ und der Titel „Rampensau“ eine Auszeichnung – Andreas Radowski, dem Winterbrauchtum genauso zugetan wie dem Schützenleben. Am Samstag wurde er im Rahmen eines Neujahrsempfangs des Karnevalsausschusses Neuss im Marienhaus mit der Verdienstplakette in Gold geehrt. In einer persönlichen Laudatio zeichnete sein bester Freund Steffen Ratiu einen Weg nach, der im Dunstkreis des Neusser Karnevals vom Kinderprinz zum „richtigen“ Karnevalsprinzen bis zum Präsidenten und Vorsitzenden der Neusser Karnevalsgesellschaft Blaue Funken führte. Und zu zahlreichen Auszeichnungen.

Als Sitzungspräsident der großen Gala „Kamelle us Kölle“ sei Radowski auch ein Stück weit einer der unterhaltsamen Entertainer der Veranstaltung. An diesem Abend ehrte der Karnevalsausschuss weiterhin Melanie Merks von der Novesia Garde der Blauen Funken sowie Dieter Schmidt von den Neusser Karnevalsfreunden mit der Verdienstmedaille in Bronze. Und Andrea Machaczek von den Blauen Funken mit der Ehrenplakette in Silber. Heidi Rüttgers vom Freundeskreis Neusser Karneval, Iris Gummersbach (Norfer Narrenclub) sowie die Wagenbauer Jürgen Müller und Winni Jaspers erhielten den aktuellen Orden des Neusser Karnevals.

Auch KA-Präsident Beyen wurde ausgezeichnet. Vizepräsident Reiner Franzen: „Elf Jahre waren wir ein Team, das für eine erfolgreiche Arbeit steht. Nun sind wir beide auf Abschiedstournee und so nehmen wir Karnevalisten die Gelegenheit wahr, den engagierten und verdienten Mann an der Spitze mit der Verdienstplakette in Silber zu ehren.“



Franzen hat mit „Titschy“ Markus Titschnegg bereits seinen Nachfolger im Blick. Dessen erster öffentliche Auftritt als Moderator als gelungen bezeichnet werden kann. Der Neujahrsempfang des KA ist ein internes Treffen aller angeschlossenen Gesellschaften. Dem eine feierliche Messe in St. Quirin vorausgeht.