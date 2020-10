In Neuss mitentwickelt : Solarprojekt für Innovation gelobt

Neuss NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat die größte schwimmende Solaranlage in NRW auf dem Baggersee eines Kieswerkes besucht. Die 750 Kilowatt-Anlage in Vorselaer nahe Weeze ist ein Gemeinschaftsprojekt von Rheinland Solar aus Neuss und der Hülskens-Unternehmensgruppe, die das Kieswerk betreibt.

Der Solarstrom wird in weiten Teilen vor Ort genutzt und versorgt Saugbagger und Siebmaschinen für die Kiesgewinnung. Die 1872 Solarmodule der Anlage wurden im Juli installiert, im September ans Netz geschlossen. Ehrengast der Feierstunde war nun Pinkwart, der die schnelle Umsetzung des Projektes lobte. Obwohl schwimmende Solaranlagen in Deutschland noch selten sind, ging die Projektplanung und -entwicklung in wenigen Monaten vonstatten. Besonders beeindruckte Pinkwart, dass die speziell für dieses Projekt entwickelte schwimmende Unterkonstruktion, die die Solarmodule trägt, von Hülskens selbst konzipiert und gebaut worden ist. Von Projekten mit solch einer Innovationskraft wünsche er sich in Zukunft mehr, sagte der Minister.