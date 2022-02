Andreas Alberts : Neusser will Drogen-Enzyklopädie veröffentlichen

Der Neusser Andreas Alberts (57) mit seinem Buch „Psychoaktive Pflanzen, Pilze & Tiere“, das gerade erst in einer Sonderauflage veröffentlicht wurde. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Neusser Andreas Alberts ist als Biologe Experte auf dem Gebiet von gefährlichen Substanzen, die als Drogen eingenommen werden. Der 57-Jährige schreibt derzeit an einem neuen Buch.

Schon seit Jahren kämpft er als Vorsitzender der Anwohnerinitiative Marienviertel gegen die Drogenproblematik in der Innenstadt, allerdings hat der Neusser Andreas Alberts nicht nur aus Anwohnersicht eine Expertise auf diesem Gebiet. So kennt sich der Biologe bestens mit den einzelnen Substanzen aus, veröffentlicht seit mehr als zwei Jahrzehnten Bücher über Wirkstoffe in der Natur. Sein bekanntestes Werk „Psychoaktive Pflanzen, Pilze & Tiere“ ist gerade erst in einer Sonderauflage im Nikol-Verlag erschienen. In den vergangenen 22 Jahren wurde das Buch nicht nur tausendfach verkauft, sondern auch in mehrere Sprachen übersetzt sowie in Funk und Fernsehen thematisiert.

Auch über „Aphrodisiaka aus der Natur“ und „Giftpflanzen in Natur und Garten“ schrieb der 57-Jährige bereits Bücher, veröffentlichte darüber hinaus die 247 Seiten starke „Baum- und Strauchapotheke“. Sein nächstes Werk ist bereits in der Mache. Der Titel: „Biogene Drogen und synthetische Rauschmittel“. Dahinter soll sich eine Art Drogen-Enzyklopädie verbergen, in der auf mehr als 800 Seiten die einzelnen Substanzen vorgestellt werden.

„Die Zielgruppe sind Naturwissenschaftler, Ärzte, Toxikologen, aber auch interessierte Laien oder Juristen“, sagt Alberts. Ebenso in der Drogenberatung könne man das Nachschlagewerk verwenden, um Einblicke in die einzelnen Rauschmittel, deren Wirkung, Ursprung und Gefahren zu erlangen. Insgesamt 1000 Spezies und Gattungen sollen in der Enzyklopädie abgearbeitet werden. Ebenso wie einzelne Arten von diversen Gattungen. Als Beispiel nennt der Experte Cannabis, wo es verschiedene Arten wie Indica und Sativa gibt. Die Unterschiede liegen vor allem im Wirkungsspektrum und im Wachstum.

So viele (für viele unbekannte) Substanzen der Neusser auch kennt: die gefährlichsten Drogen sind für ihn die alltäglichen: Alkohol und Nikotin. „Die körperlichen Schäden können immens sein“, sagt er und verweist auf die jährlichen Todesopfer bedingt durch Alkohol- oder Tabakkonsum. „Was viele nicht wissen: Auch Alkohol verursacht Krebserkrankungen – zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt oder Mund- und Rachen-Bereich“, so Alberts, der seine Expertise nicht nur verschriftlicht, sondern sie unter anderem auch beim Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr einbringt, wo er die Landessektion Rheinland-Nord führt.

Was er mit Blick auf die aktuelle Entwicklung feststellt: Es sei eine „psychedelische Renaissance“ zu beobachten, die vor allem von den englischsprachigen Ländern ausgehe, wo Stoffe wie LSD zunehmend in der Forschung verwendet würden. „Es gibt Studien, die positive Effekte bei der Behandlung von Depressionen, Angststörungen und weiteren Erkrankungen belegen.“ Dabei handelt es sich um die sogenannte Psycholytische Therapie. Als Beispiel nennt Alberts Dimethyltryptamin, kurz DMT. Bei diesem starken Halluzinogen vermute man eine neuroprotektive Wirkung, also dass das Gehirn vor schädlichen Einflüssen geschützt werden kann. Natürlich nur, wenn der Stoff gezielt und professionell eingesetzt wird.