Humboldt-Gymnasium Neuss Was ist echt, was sind Fake News? – hier erfahren Sie die Wahrheit

Der Verein macht es sich seit 2011 zur Aufgabe, über Internetmissbrauch und Fake News aufzuklären. Das ist heutzutage, nicht zuletzt mit den Kriegen in der Ukraine und in Israel, wichtiger denn je. „Wir wollten Andre Wolf schon seit einem Jahr zu uns in die Schule einladen. Jetzt hat es zu unserer Freude endlich geklappt“, sagt Martina Rienhardt, Lehrerin am Humboldt-Gymnasium. 120 Schüler der 9. Klasse lauschten am Mittwoch den Ausführungen von Wolf, die er sonst auch an Hochschulen und Universitäten vorträgt. Er hielt dabei kein trockenes Referat, sondern involvierte die Schüler mit vielen Übungen und spannenden Fragestellungen ins Geschehen.