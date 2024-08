Ananias Georgiadis von „Krause Karosserie“ Dieser Neusser ist seit einem halben Jahrhundert im selben Betrieb

Ananias Georgiadis, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Nako“, arbeitet seit 50 Jahren im selben Betrieb. „Den Spitznamen habe ich mal in der Schule bekommen, aber wie er entstand, weiß ich nicht“, erzählt der langjährige Mitarbeiter von Karosserie Krause in Neuss. Seit 1974 arbeitet Ananias Georgiadis für die Werkstatt an der Moselstraße. Im Januar nächsten Jahres möchte er in den Ruhestand gehen. Bis dahin geht er aber noch seinen vielen Tätigkeiten in der Firma nach: Der Karosseriebauer kümmert sich um die Werkstatt, macht Endkontrollen und Probefahrten und ist im Prüfungsausschuss.