Keine Namensänderung in „Neuss am Rhein“ : Ein unausgesprochener Bürgerentscheid

Mit dem Verzicht, die Umbenennung der Stadt in „Neuss am Rhein“ zu ändern, verbindet die Stadt jetzt den Verzicht auf eine Überarbeitung ihrer Corporate Identity. Einsparvolumen: eine Viertelmillion Euro. Foto: Stadt Neuss

Analyse Neuss Neuss bleibt eine Stadt am Rhein, wird aber nicht in „Neuss am Rhein“ umbenannt, weil sich eine Mehrheit der Bürger dagegen ausgesprochen hat. Damit hat sich das Thema auf Jahre hinaus erledigt. Die Verwaltung akzeptiert – und macht daraus einen Einsparvorschlag.