Autorin aus Neuss Bloggerin geht in Kochbüchern auf Spurensuche

Teil des Erfolgsrezepts dürften dabei auch die Geschichten und Informationen hinter den Gerichten sein. Denn bei so mancher Zubereitung setzt Ana sich auch mit ihren eigenen Wurzeln auseinander: Aufgewachsen ist sie in einem kleinen kasachischen Dorf am Ufer des Flusses Irtysh. Das war Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem Zerfall der Sowejtunion: Kochen war in dem Selbstversorgerhaushalt eine Notwendigkeit. Mit elf Jahren zog Anas Familie nach Deutschland und wurde schließlich in Neuss sesshaft. „In meiner Schul- und Unizeit habe ich mich sehr assimiliert“, erzählt die 33-Jährige. Erst später habe sie sich wieder mit ihren Wurzeln auseinandergesetzt. Ein großer Identitätsmarker sei dabei die Küche: Ana begann, die Rezepte ihrer Mutter nachzukochen und weiter über die Ursprünge der Gerichte zu forschen. Eine genaue Lokalisation sei dabei schwierig: Immerhin gebe es in der Küche der ehemaligen Sowjetunion viele verschiedene Einflüsse. Einmal mit der Recherche angefangen, verstrickte Ana, die ohnehin geschichtsinteressiert ist, immer weiter in der Historie. Und von ihren Erkenntnissen berichtet sie auch ihren Followern in kleinen, verständlichen „Häppchen.“ So heißt es bei einem Dessert etwa, dass es „Tchak Tchak“ heißt und aus der tatarischen Küche stammt, während das russische Reisgericht „Plov“ wohl aus Usbekistan kommt, die es wiederum aus dem Iran haben. Gegessen werde es aber in ganz Zentralasien. Das Wissen lasse das Essen gleich noch einmal anders schmecken: „Man bekommt mehr Bezug zu einem Gericht und isst es gleich viel andächtiger, wenn man weiß, dass es schon vor fast 2000 Jahren gegessen wurde“, sagt Ana.