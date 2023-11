Steinhausstraße in Neuss Da steht ein Auto auf dem Dach

Neuss · Eine im wahrsten Sinne des Wortes „abgefahrene“ Geschichte: An der Steinhausstraße in Neuss steht ein Auto, das mittig auf dem Dach zweier Garagen platziert wurde. Was steckt dahinter?

30.11.2023 , 12:22 Uhr

Der Opel hat sich zu einem beliebten Fotomotiv entwickelt. Foto: Simon Janßen