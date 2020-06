Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss : Gemüse aus dem eigenen Garten

Neuss Seit vergangenem Jahr gehört die Herbert-Karrenberg-Schule der „GemüseAckerdemie“ an. Dabei sollen Schüler eigenes Gemüse säen, pflegen, ernten und essen. So sollen sie für eine gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit sensibilisiert werden.

Am Montag war Susanne Büchner von der „GemüseAckerdemie“ zum zweiten Mal an der Neusser Schule zu Gast – die erste Pflanzung war am 22. April, nun folgte die zweite. Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie nicht so viele Schüler wie sonst am Garten mitarbeiten können und auch wenn momentan kein Hauswirtschaftsunterricht möglich ist, um das Gelernte zu besprechen, so sehen die Verantwortlichen doch viele positive Aspekte. „Wir arbeiten generell sehr handlungsorientiert, deshalb ist das für die Kinder eine gute Sache“, sagt Konrektorin Marjolein Korver.