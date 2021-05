Künstler arbeiten in Neuss : Holzheimer Galerie stellt neue Bilderwelten aus

Neuss Songnyeo Lyoo und Jeonghan Yun arbeiten in Neuss, im Atelierhaus, wo sie als Duo unter dem Namen Aneart 813 ein Atelier haben. Die Galerie „amschatzhaus“ stellt ihre Kunst aus.

Songnyeo Lyoo, die ihren Abschluss an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main machte, begibt sich mit ihren traditionell buddhistisch anmutenden, oft großformatigen Malereien auf die Suche nach dem immateriellen Raum. Unter dem Titel „Borderless Space“ tummeln sich kopflose Menschen in überlappenden geometrischen Formen, ein typisches Element ihrer Bilderwelten, surrealistisch anmutende behaarte Körper, die in ungewöhnlichen Haltungen durch mysteriöse Versorgungsstränge miteinander verbunden scheinen.