Amprion-Projekt in Neuss Startschuss für Rodung auf Friedhof

Langsam tastet sich der große Greifarm an die dicken Äste heran. Nachdem er zugeschnappt hat, kommt die angebrachte Motorsäge zum Einsatz, gleitet durch das Holz wie ein kaltes Messer durch heiße Butter. Ein anderes, ebenfalls mit großer Zange ausgestattetes Fahrzeug greift sich nach und nach das auf dem Boden abgelegte Holz und befördert es auf die Ladefläche. Szenen wie diese sind seit dieser Woche auf dem Reuschenberger Südfriedhof in Neuss zu sehen. An der einen oder anderen Stelle sind nur noch Stümpfe zu sehen. Wo die Motorsäge noch zum Einsatz kommen wird, ist an den neonfarbenen Markierungen an zahlreichen Bäumen zu sehen.