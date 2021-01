Biotop-Plan für Neuss : Amprion rodet ab Montag im Westfeld

Amprion will unter anderem Stromausfällen vorbeugen. Foto: Quelle: Amprion GmbH / Haslauer

Neuss In diesem Jahr sind wieder Bäume und Sträucher zu nah an Höchstspannungsfreileitungen der Amprion GmbH herangewachsen. Die erforderliche Trassenpflege im Westpark in Neuss soll Ende Januar erfolgen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Für die notwendigen Arbeiten sei mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Neuss ein Konzept zur Pflege der Flächen unterhalb der Hochspannungsfreileitungen des Dortmunder Übertragungsnetzbetreibers erarbeitet und abgestimmt worden. Demnach sollen im Westpark Teilflächen mittels eines Mulchers – das ist eine große Mäh-Maschine – bearbeitet werden. Diese Arbeiten werden laut Amprion voraussichtlich vom 18. Januar bis zum 5. Februar vorgenommen. Zusätzlich müssten einzelne Bäume gefällt werden, um die Gefährdung von Personen oder um Sachschaden zu verhindern.

Die Pflegearbeiten werden nach Angaben des Unternehmens nach einem „Biotop-Managementplan“ erledigt. Darin ist festgelegt, auf welche Weise, in welchem Umfang und in welcher Zeit die Gehölze zurückgeschnitten werden müssen. Grundsätzlich nehme Amprion häufigere, aber weniger intensive ökologische Einschnitte vor, bei denen langsam wachsende Baumarten gegenüber schnellwüchsigen gefördert werden. Gleichzeitig will Amprion mit der Ausholzung Stromausfällen und der Gefährdung von Mensch und Tier vorbeugen. Denn: Umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste verursachen häufig Störungen. Aber auch Bäume, die in die Leitungen hineinwachsen, können zu Versorgungsunterbrechungen führen.