Maßnahmen in Neuss Amprion kündigt Pflegearbeiten an

„Mit den Behörden sind diese regelmäßigen Pflegearbeiten abgestimmt und werden nach den Grundsätzen für ökologisches Trassenmanagement durchgeführt. Darin ist festgelegt, auf welche Weise, in welchem Umfang und in welcher Zeit die Gehölze zurückgeschnitten werden“, heißt es in einer Mitteilung von Amprion.