Auch auf Neusser Stadtgebiet Amprion kündigt Helikopter-Arbeiten an

Vom 24. bis 27. Oktober repariert der Übertragungsnetzbetreiber Amprion Leiterseile. Die Reparaturarbeiten werden mit Hilfe eines Helikopters vorgenommen. Die Arbeiten finden punktuell an Höchstspannungsfreileitungen auf dem Gebiet von Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Rommerskirchen, Nettersheim, Elsdorf, Hürth, Jülich und Kreuztal statt. In der Quirinusstadt erfolgen die Maßnahmen in der Nähe des Holzbüttgener Wegs und der A57, nahe dem Kamberger Weg sowie zwischen der B477 und dem Gilbach.