Arbeiten an der Bergheimer Straße Neue Ampel-Anlage in Neuss kurz vor Fertigstellung

In den vergangenen Monaten hat sie so manchen Verkehrsteilnehmer Nerven gekostet – doch nun ist Fortschritt in Sicht. Die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Ampelanlage an den Autobahn-Auffahrten der Bergheimer Straße steht kurz vor dem Abschluss. Diesen Zwischenstand teilte die Autobahn GmbH des Bundes jetzt auf Nachfrage mit.