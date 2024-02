Bergheimer Straße in Neuss Kritik an Problem-Ampel nimmt zu

Der Bericht unserer Redaktion zu den Kostenpflichtiger Inhalt Ampel-Problemen an der Bergheimer Straße hat einige Reaktionen hervorgerufen. So machten NGZ-Leser auf weitere Missstände in dem Bereich aufmerksam. Eine Bürgerin moniert zum Beispiel die provisorische Ampel an der Autobahn-Auffahrt Richtung Krefeld. „Sie steht seit Monaten mitten auf dem Radweg und gefährdet Radfahrer massiv. Der Radweg wird vor allem von Schülern massiv genutzt, die zum Schulzentrum möchten“, schreibt sie.