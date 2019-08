Comenius-Gesamtschule in Neuss : Amok-Fehlalarm nervt Anwohner

Die Comenius-Gesamtschule befindet sich an der Weberstraße. Der Amok-Alarm schreckte in der Nacht Anwohner auf. Foto: Simon Janßen

Neuss Am Sonntag gab es in der Comenius-Gesamtschule einen technischen Defekt.

Anwohner rund um die Comenius-Gesamtschule an der Weberstraße dürften folgenden Satz seit Sonntag in- und auswendig kennen: „Achtung, Achtung, bitte bleiben Sie in den Klassen und halten Sie die Türen geschlossen.“ Was dramatisch klingt, war allerdings nur die Folge eines technischen Defektes. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, wurde die sogenannte Amok-Warnung der Comenius-Gesamtschule ausgelöst. Über die genaue technische Ursache gab es am Sonntag keine Informationen. Man habe versucht, den Hausmeister zu kontaktieren, damit er das Problem behebt, so der Polizeisprecher.

Ein Pächter einer nahe gelegenen Kleingarten-Anlage berichtete unserer Redaktion am Sonntag gegen 13.30 Uhr: „Der Alarm ging eine Stunde lang. Erst seit ungefähr einer halben Stunde ist nichts mehr zu hören.“ Ein weiterer Pächter auf der Kleingarten-Anlage: „Schon in der vergangenen Woche hat es diesen Alarm gegeben. Ich habe mir aber schon gedacht, dass es nichts Ernstes ist. Schließlich sind gerade Sommerferien.“

Ein Blick in die Facebook-Gruppe „Du bist Neusser, wenn...“ beweist: Bereits in der Nacht zu Sonntag hat der Amok-Alarm Anwohner aus dem Schlaf gerissen. So schreibt ein Nutzer, dass die Durchsage bis ins Meertal zu hören gewesen sei. Zu diesem Zeitpunk hatten schon mehrere Nutzer die Polizei über den Vorfall informiert. Ein Verantwortlicher der Comenius-Gesamtschule war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.