Teilnehmerin aus Neuss : Neusserin zeigt am Samstag bei DSDS ihr Können im TV

Neuss Vor der Jury geht‘s um die große Chance auf der Bühne – und um den Weg in die Hitparaden: Als Teilnehmerin der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ versucht die Neusserin Amina Samira Abdou Taye ihr Glück.

Jetzt steht auch der Sendetermin fest. Die Casting-Folge mit der 19-Jährigen ist am Samstag, 5. Februar, ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Mit dem Song „Big Girls Don’t Cry (Personal)“ von Fergie versucht Amina Samira Abdou Taye eines der begehrten „Recall-Tickets“ zu ergattern – was schlicht bedeutet, dass sie eine Runde weiter kommt und sich mit einem weiteren Song bei DSDS beweisen darf. Ob es gelingt, ist am Samstag in der TV-Show zu sehen. Der Anfang ist jedenfalls schon mal verheißungsvoll: „Manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit meiner ganzen Energie“, erklärt die Neusserin und macht Appetit auf ihren Auftritt. Im Alltag gerne bunt unterwegs, will sie bei DSDS natürlich nicht nur mit ihrer Optik begeistern, sondern vor allem mit ihrer Stimme. Für Juror Florian Silbereisen ist sie schon vor ihrer Performance ein „kleiner Popstar“ und sein Jury-Kollege Toby Gad schwärmt von ihrem Song von Fergie: „Dieses Lied hat für mich die Welt verändert.“ Und das aus gutem Grund, schließlich war der Musikproduzent an dem Hit ja nicht ganz unbeteiligt. Zudem arbeitete er bereits mit Stars wie Beyoncé, Madonna, Selena Gomez und John Legend zusammen. Komplettiert wird die DSDS-Jury von der niederländischen Singer/Songwriterin und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Ilse DeLange, die auch durch ihren Auftritt mit The Common Linnets beim Eurovision Song Contest bekannt ist. Der Weg in die Hitparaden ist für Amina Samira Abdou Taye natürlich noch weit. Aber wer weiß? Vielleicht macht sie bei DSDS ja den ersten Schritt dorthin. Die Konkurrenz ist aber natürlich groß – und vertreten sind alle Genres. Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock, die Teilnehmer wissen so manches Mal zu überraschen. In der Sendung am Samstag – es ist die fünfte Folge der diesjährigen DSDS-Staffel – gibt es dann auch einen wilden Ritt durch die Welt der Musik. Zu hören sind unter anderem Songs von AC/DC, Silbermond, Eric Clapton und Enrique Iglesias. Zu sehen ist das Ganze klassisch im TV oder bei RTL+ im Streaming-Portal. abu