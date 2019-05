Namen aller getöten Neusser Juden verlesen : Gedenken an Opfer des Holocaust

Neuss Bereits zum fünften Mal wurden vor dem Rathaus die Namen aller ermordeten Neusser Juden verlesen. An der Veranstaltung beteiligte sich auch ein Gast aus Israel.

In Israel ist er ein Nationalfeiertag, weltweit wird er begangen: Jom Hashoa, der Holocaust-Gedenktag. Bereits zum fünften Mal fand am Donnerstag eine Gedenkveranstaltung in Neuss statt. Es wurden die Namen all jener Juden verlesen, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus Neuss deportiert und ermordet wurden.