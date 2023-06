Radfahren in Neuss Am Hauptbahnhof entsteht ein Fahrradparkhaus

Die im Auftrag der Stadt von der Caritas betriebene Radstation am Hauptbahnhof wird zu einem zweigeschossigen Fahrradparkhaus erweitert. Das ist erklärter Wille der Politik und gehört als Einzelmaßnahme in ein Gesamtpaket, über das die Verwaltung gerade mit der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG), einer Tochter der Deutsche Bahn AG, verhandelt. Ziel ist es, eine Rahmenplanung für das Bahnhofsumfeld in Auftrag zu geben, die aus dem Programm „Schöner ankommen“ des Landes gefördert wird.