Fotoausstellung in Neuss Künstliche Intelligenz trifft auf Camera Obscura

Annette Grotkamp zeigt Werke aus der Serie „Silbersalz und Bleikristiall“. Ihre Vorgehensweise: Sie legt gläserne Gegenstände, Pflanzenteile und Ähnliches direkt auf das Fotopapier und belichtet dieses. Durch das Durchleuchten des transparenten oder halbtransparenten Materials wird die innere Struktur der Gegenstände sichtbar. Sie erweckt den Anschein von Wissenschaftlichkeit, auch durch das Markieren mit römischen Ziffern und führt die Betrachter auf eine falsche Fährte. Arno Schidlowskis Fotos spiegeln maximale Natur wider. Der Betrachter schaut in Wälder, die so ganz anders sind – kaum klischeehaft. Er setzt sich mit den allgegenwärtigen Klischees des Romantischen und Pittoresken auseinander, ohne ihnen zu verfallen. Inmitten des Ausstellungsraums liegt eine rund 2,70 mal vier Meter große Leinwand, die durch einen an der Decke befestigten Beamer zum Schauplatz wird: Die Besucher werden das Gefühl haben, in Düsseldorf auf dem Worringer Platz zu stehen. Bärbel Möllmann bedient sich einer der ältesten Techniken, der Camera obscura. Die Technik hatte bereits Leonardo da Vinci gekannt und genutzt. Die Vorgehensweise beschreibt sie so: „Ich hatte mein Hotelzimmer am Worringer Platz bis auf ein kleines Loch abgedunkelt.“ Das Zimmer wurde zur Kamera. Bärbel Möllmann hat sich auch einer sehr, sehr neuen Technik bedient, der Künstlichen Intelligenz. Ihr hatte sie die Arbeitsweise genannt, war mächtig gespannt, wie KI ihre Anweisungen umsetzen würde. Das Ergebnis ist jetzt in der Ausstellung zu sehen.