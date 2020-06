Auf dem Neusser Kirmesplatz : Letzte Vorstellung im Autokino

Neuss Wer noch nicht das Autokino auf dem Neusser Kirmesplatz besucht hat, dies aber noch tun möchte, muss sich beeilen. Denn am Samstag, 27. Juni, findet dort die letzte Vorstellung statt.

Am Sonntag gibt es auf dem Gelände dann noch ein Konzert der Band „Betrayers of Babylon“, die ihre Wurzeln in Neuss hat. Nach Angaben von Chef-Planer Sven Kukulies wurden im Neusser Autokino insgesamt rund 8500 Gäste begrüßt.