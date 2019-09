Integration in Neuss : Ein Festival für die Demokratie

Neuss Am 21. September findet erstmals ein Demokratiefestival in Neuss statt. Damit sollen Menschen für eine offene Gesellschaft begeistert werden, sagt Kreisdirektor Dirk Brügge.

Am Tag selbst wird das Martin-Luther-Haus, Drususallee 63, von 11 bis 19 Uhr ein vielseitiges Programm anbieten. Nach einer Begrüßung durch den Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (11 Uhr) werden der Neusser Rapper Pedram und die Poetry Slamerin Ella Anschein Workshops zu ihren Künsten anbieten. Ab 13 Uhr wird Soleil Niklasson mit ihrer Jazz-Band auftreten, gefolgt von Stefan Strohhut, der am 14.30 Uhr ein Mitmach-Konzert für Kinder veranstalten wird. „Uns war wichtig, dass für alle Altersklassen etwas dabei ist“, sagt Julia Meisel vom Kommunalen Integrationszentrum. So richten sich die Workshops besonders an Jugendliche und junge Erwachsene und auch die Sängerin Janina el Arguioui, die aus der Casting-Show DSDS bekannt ist, wird ein junges Publikum anziehen.