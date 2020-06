Alunorf-Auszubildende in Neuss : Erfolgreiche „Energie-Scouts“

Neuss Auszubildende von Alunorf haben eine Fachjury beim Projekt „Energie-Scouts“ überzeugt. Dabei geht es um Ideen für mehr Ideen und Ressourceneffizienz. Die Geschäftsführung lobt und unterstützt die Nachwuchskräfte.

Am Ende wurden sie dann doch noch von den Folgen der Corona-Pandemie eingeholt. Von Dezember bis März haben sechs Auszubildende von Alunorf an Ideen gearbeitet, mit denen Energie beziehungsweise Ressourcen in ihrem Unternehmen eingespart werden können. Das Treffen mit der Fachjury, die die Vorschläge – auch Azubis von anderen Unternehmen aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein beteiligten sich an dem Projekt „Energiescouts“ – bewertete, musste dann aber präventiv in den digitalen Raum verlagert werden. Mit ihren Ideen zum „Einsparen von Schutzgas an den Bundglühöfen“ überzeugten sie die Jury bei einer Videokonferenz. Jetzt hoffen die Alunorf-Azubis, dass sie am Ende zur Bestenehrung nach Berlin fahren können. Aber auch das steht wegen Corona noch in den Sternen.