Kappesköpp in Neuss : Altweiber-TV der Mundartkünstler

Neuss Pünktlich zum Altweibertag (11. Februar) gehen die Neusser Kappesköpp, der Stammtisch der Karnevals- und Mundartkünstler im Rhein Kreis Neuss, mit einem kleinen Film an den Start.

Marc Siebert, seit einem Jahr Baas der Kappesköpp, erklärt: „Wir wollen mit unserer karnevalistischen Grußbotschaft „Dä Köpp are still alive!“ ein wenig Frohsinn in das Zuhause der Närrinnen und Narren bringen. Gleichzeitig wollen wir zeigen, dass es uns noch nach wie vor gibt und wir putzmunter sind.“ Etliche Künstler hätten dazu einen kurzen Beitrag als Videoclip aufgenommen, die in der Summe zu einem unterhaltsamen, kurzweiligen Film zusammengeschnitten worden seien. Unter anderem werden im Film zu sehen sein: Michael Lutz und Christian Ihben als Duo „Die Alpensterne“, der Belgier Roland Paquot als „D´r Tulpenheini“, die Band „De Knollis“, „Ruud Comedy & Light“, Tilly Meesters als „Ne Kistedüvel“ und viele mehr. Es gibt Musik, kurze karnevalistische Zurufe aus der Bütt aber auch Nachdenkliches. Wer es sich also an Altweiber zu Hause auf dem Sofa gemütlich macht, der sollte dazu das etwa halbstündige Kappesköpp-Filmchen schauen, rät Siebert, der die Moderation übernommen hat. „Teilen und Liken ist ausdrücklich erlaubt“ fordert Siebert auf – denn das bringt den Gruß in noch mehr Häuser. -nau