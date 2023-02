Recycling-Startup Die „Schrottbienen“ fliegen weiter aus

Das Unternehmen wächst seit seiner Gründung stetig. Neben dem Hauptsitz der Firma in Neuss und ihrer Aktivität im Rheinland und Ruhrgebiet sammeln die Schrottbienen bisher auch Altmetall in Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Hannover und Hamburg. Die 50 Mitarbeiter und 23 Fahrzeuge haben bereits über 10.000 Abholungen von zahlreichen Privat- und etwa 350 Geschäftskunden organisiert. Das letzte Jahr war für das Startup der drei Co-Gründer allerdings auch mit vielen Herausforderungen verbunden, insbesondere die steigenden Energie- und Rohstoffpreise betreffen die Branche unmittelbar. „Da die Spritpreise steigen und die Schrottpreise sinken, haben wir unseren Fokus noch mehr auf Effizienz durch Technologie gelegt“, erklärt Hamm, daneben stehe auch die Nachhaltigkeit weiter im Mittelpunkt. Ein drittes Ziel der Schrottbienen sei zudem, „Transparenz in einen dafür nicht bekannten Markt zu bringen“, so Hamm. Es sei wichtig, Abnehmern zu zeigen, wo die Materialien herkommen und durch die direkte Erfassung der Metalle beim Kunden Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können; so könne man beispielsweise Stahlwerke befähigen, sogenannten „Green Steel“ herzustellen.