Umbauarbeiten für Landesgartenschau in Neuss Kulturamt sucht Alternative für Shakespeare-Festival

Eins steht fest: Das Shakespeare-Festival wird es 2025 nicht im Neusser Globe-Theater geben, denn im kommenden Jahr sollen umfangreiche Bauarbeiten für die Landesgartenschau rund um das Areal des Globe-Theaters und der Alten Wetthalle stattfinden. Da das auch den direkten Vorplatz des Theaternachbaus betrifft, sei kürzlich entschieden worden, das Festival im kommenden Jahr am bekannten Spielort pausieren zu lassen. Erfreulicherweise, so sagt Kulturdezernentin Ursula Platen, würde in diesem Zuge auch das Globe im kleineren Maße renoviert.