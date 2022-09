Castingaufruf „West Side Story“ : Alte Post sucht Darstellende für Neusser Musicalwochen

Neuss Für die kommende Produktion der Neusser Musicalwochen ruft die Alte Post nun zum Casting auf: Gezeigt wird „West Side Story“, Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Noch laufen die aktuellen Musicalwochen in der Alten Post – wer noch keine Gelegenheit hatte, die Eigenproduktion „This is me - der Vorhang fällt“ zu sehen, hat noch an fünf Terminen – nämlich am 9. September, 20 Uhr, am 10. September um 15 und 20 Uhr sowie am 11. September um 15 und 19.30 Uhr, die Gelegenheit dazu.