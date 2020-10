Alte Post in Neuss : Wintersemester mit einem entrümpelten Programm

Neuss Die Alte Post stellt das neue Kursverzeichnis für das Wintersemester vor. Es gilt ab November und fällt mit 52 Kursen etwas dünner als sonst aus.

Doch nun wissen sie, wie es geht. „Es kann passieren, was will“, sagt der Alte-Post-Leiter, „wir haben unsere Unterrichtsräume so gestaltet, dass selbst ein Minimum an Unterricht stattfinden kann.“ 52 Kurse statt der üblichen 70 bis 80 umfasst das Wintersemester, wobei Ennen-Köffers ebenso wie Richter, verantwortlich für die bildende Kunst, zugibt, den bisherigen Plan auch entrümpelt zu haben. „Wir haben uns von Kursen verabschiedet, die wir jedes Jahr aufs Neue im Verzeichnis hatten, die aber kaum auf Interesse stießen.“ Das betrifft nach seinen Worten auch das Lüftungssystem in der Alten Post, das rund „90 Prozent“ rausfiltern würde. Dies habe eine Untersuchung festgestellt.