Jörg Ferber aus Neuss : Als der Wellneuss-Chef auf dem Sprung in die Bundesliga war

Neuss Auf der Reservebank saß er, doch dann durfte Jörg Ferber doch nicht die Gladbacher beim Spiel gegen den MSV Duisburg unterstützen. Einmal in der Bundesliga spielen – das hätte der heutige Betriebsleiter der Saunalandschaft Wellneuss und der Eissporthalle gern erlebt.

Es war ein Auswärtsspiel, und an die Sprechchöre erinnert er sich immer wieder gerne. „Feeerber, Feeerber“ tönte es aus dem Block der Fans von Borussia Mönchengladbach beim MSV Duisburg . Jörg Ferber lief sich mit den anderen Einwechselspielern der Gladbacher für einen Einsatz in der Fußball-Bundesliga warm, doch die Trainingsjacke ausziehen und aufs Spielfeld durfte er nicht. „Der damalige Gladbacher Trainer Jürgen Gelsdorf hat eben auf andere Spieler gesetzt“, sagt Jörg Ferber. Er sagt dies ohne Groll, denn der heute 53-Jährige, der als Betriebsleiter der Saunalandschaft Wellneuss und der Eissporthalle in Neuss arbeitet, blickt gerne auf seine aktive Laufbahn zurück. Und doch: Einmal hätte er die Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen, gerne bekommen. „Ich war dreimal bei einem Bundesligaspiel im Kader, nur zu einem Einsatz ist es leider nicht gekommen.“ Er war nah dran am Team, sogar Autogrammkarten ließ der Verein damals von ihm drucken.

Vielen Gladbach-Fans war Jörg Ferber Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre bestens bekannt. Er war erst A-Jugendspieler, dann Vertragsamateur bei der Borussia – und er war Führungsspieler und Leistungsträger. Klar, dass ihn die Fans auch gerne in der Bundesliga gesehen hätten, zumal die Borussia stets dafür bekannt war, auf junge Spieler aus dem eigenen Unterbau – sei es die zweite Mannschaft, die damals noch als „Amateure“ und nicht als U23 geführt wurde, oder die eigene Jugend – zu setzen. Mit den „Feeerber, Feeerber“-Sprechchören formulierten die Fans daher nicht nur ihren Wunsch nach seiner Einwechslung, sondern honorierten auch die Leistungen des damals jungen Fußballers in der zweiten Mannschaft und zuvor in der A-Jugend. Dorthin war der gebürtige Weckhovener, der zuvor in Norf kickte, in den 1980er Jahren gewechselt. „Es war eine ganz andere Zeitrechnung im Fußball, das ist mit heute nullkommanull vergleichbar“, sagt Ferber. „Heute hat jeder talentierte Jugendspieler in den Nachwuchsteams einen Spielerberater. Damals gab es im Grunde genommen in der Region nur Norbert Pflippen, und der beriet Nationalspieler und andere Größen.“ Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, zeigt ein Blick auf Ferbers erste Berufung in den Profikader. „Ich habe damals parallel zum Fußball eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Freitags um 11 Uhr kam der Anruf, dass ich zu den Profis kommen soll, weil ich im Kader stehe. Meine Kollegin wollte mich erst gar nicht gehen lassen“, sagt Ferber. „Meine Chefin hat dann aber gesagt: ,Natürlich darfst du gehen, wenn du diese Chance bekommst‘.“ Es war ein Erlebnis, auch wenn er 90 Minuten auf der Bank blieb. Auch der Blick auf die Gegner bei Ferbers Kader-Nominierungen führt in eine andere Bundesliga-Zeit: Neben Duisburg ging es gegen den Karlsruher SC und den FC St. Pauli. Mit Ferber stieß in der zweiten Hälfte der 80er Jahre übrigens noch ein talentierter Fußballer zur Borussia: Stefan Effenberg. „Wir haben uns super verstanden, er hat sogar eine Zeit lang bei uns in Weckhoven gewohnt“, sagt Ferber. Auch wenn der Neusser, der später unter anderem bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, gerne die Chance im Profifußball bekommen hätte, ist er mit seinem Werdegang zufrieden. „Ich habe eine tolle Familie, bin verheiratet, habe zwei super Kinder und einen richtig guten Job, der mir Freude macht.“