Als Freiwillige bei der Fußball-EM „Mischt Euch unter die Fans“

Schon auf dem Weg zum Treffpunkt am allerersten Einsatztag, „gerate“ ich an zwei englische Fans: „Where is Gelsenkichen?“, fragen sie mich. Gelsenkirchen? Mitten in der Düsseldorfer Altstadt? Aber diese Frage sollte an diesem Tag zur meistgestellten werden, denn abends spielte das Team von der Insel gegen Serbien eben in Gelsenkirchen, so dass ich mit meiner Kollegin Tove – wir sind immer in mindestens Zweier-Teams unterwegs – am Standort Heinrich-Heine-Allee vor allem als Wegweiser fungierte. Wann fährt wo die Bahn zum Hauptbahnhof? Aber auch – und ganz wichtig – „Ist das die Altstadt?".