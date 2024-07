Bands aus Neuss Als Blimp auf Promi-Partys spielte

Unterhaltsame Anekdoten wie diese gibt es beim Interview reichlich zu erfahren und man merkt den Bandmitgliedern, von denen drei bereits im beruflichen Ruhestand sind, eine souveräne und lässige Entspanntheit an. Aber auch den Spaß und die immer noch vorhandene notwendige Motivation für das Musikerleben. Michael Kalus wäre anstatt Steuerberater beinahe Profimusiker geworden, ist auch noch in einem anderen Projekt musikalisch unterwegs und erst später zu „Blimp“ gestoßen. Wenn sich die Gelegenheit biete, würden sie auftreten. „Wir hatten viel Spaß beim Neusser Feierabendmarkt auf dem Freithof und neulich erst im ‚Hidden‘ auf der Neustraße. Wir können uns auch für die Zukunft solche Gigs sehr gut vorstellen“, sagt er. Bleibt also zu erwarten, dass die Fans von „Blimp“ noch so manches Konzert erleben dürfen. Und zum 40-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr lässt die umtriebige Formation sicherlich ein ganz besonderes Luftschiff steigen.