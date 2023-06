Neusser Ortsgruppe berät Studierende aus Nichtakademikerhaushalten Als „Arbeiterkind“ an die Hochschule

Etwas war anders. Was genau, das wusste Patricia Schmidt anfangs nicht. Doch in ihrer ersten Zeit an der Hochschule wurde sie häufig von einem diffusen Gefühl begleitet: „Ich hatte immer den Eindruck, dass ich hinterherhinke“, erinnert sich die in Neuss lebende Frau. Dann wurde sie im Laufe ihres Studiums auf „Arbeiterkind“ aufmerksam, eine gemeinnützige Organisation, die sich speziell an Studierende richtet, deren Eltern keine Akademiker sind.