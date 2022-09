Johannes-von-Gott-Haus in Neuss : Alpakas sorgen für große Emotionen im Seniorenheim

Neuss Im Johannes-von-Gott-Haus gab es einen besonders flauschigen Besuch: Alpakas sorgten für große Emotionen. Weshalb Tierbesuche für Senioren so wichtig - und es sogar einen eigenen Zoo im Heinrich-Grüber-Haus gibt.

Wildes Gegacker und fröhliches Gelächter – so klingt es, wenn Gregor Kryk mit seinen Tieren in Senioreneinrichtungen unterwegs ist. Mit Hühnern, Hunden, Kaninchen , Alpakas und einem Pony verbreitet er vor allem eines: Freude. Passend zur Welt-Alzheimerwoche war er jetzt erstmals im Johannes-von-Gott-Haus in Neuss und sorgte bei den Gästen für große Emotionen.

Den positiven Effekt von Tieren machen sich auch andere Einrichtungen in Neuss zunutze. Besonders hervorzuheben ist dabei das Heinrich-Grüber-Haus in Weckhoven, das sogar über einen eigenen kleinen Zoo verfügt. 2016 kamen Leiterin Karen Rothenbusch und Mitarbeiterin Ludmilla Kohl auf die Idee, aus der Einrichtung an der Gohrer Straße das tierischste Seniorenheim in Neuss zu machen – und haben seitdem Kamerunschafe, Hühner, Enten und Co.