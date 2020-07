Firmenabriss in Neuss-Allerheiligen : Stadt sucht nach Fledermausquartier

Firmenabriss in Neuss-Allerheiligen

Neuss Umweltamt wird in Industrieruine des Unternehmens Gesa am Henselgraben nicht fündig. Abriss ist jedenfalls kein Fall für den Artenschutz.

Die Gemeinnützigen Werkstätten (GWN) haben von der Stadt die Industrieruine der Firma Gesa am Henselsgraben erworben und wollen zumindest den Verwaltungstrakt abreißen lassen. Weil Anwohner darin ein Fledermausquartier vermuten, ging das Umweltamt der Sache jetzt auf den Grund. Mit eindeutigem Ergebnis. Fledermäuse? Fehlanzeige.

„Im Rahmen einer ersten Vor-Ort-Überprüfung durch das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima konnte der geäußerte Verdacht, dass sich in den ehemaligen Industriegebäuden Fortpflanzungsquartiere von Fledermäusen befinden, nicht bestätigt werden“, referiert Christian Kromik von der Pressestelle der Stadt das Ergebnis. Zwar gebe es im Bereich der Dachtraufen beziehungsweise der Attikaverblendungen am Dachrand einige potenzielle Spaltenquartiere, ergänzt er. Diese könnten jedoch allenfalls als Tagesverstecke einzelner Tiere dienen. Dort fanden sich jedenfalls keine Spuren – etwa von Kot und Urin – die zum Beispiel auf ein Wochenstubenquartier, also eine Fortpflanzungsstätte von Fledermäusen, hindeuten.