In Neuss Besuch beim Stadtpatron von Neuss – allein mit Quirinus

Als ich die Kirche verlasse, saugt mich sogleich der quirlige Weihnachtsmarkt auf. Ich summe mit Wham!: „Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I‘ll give it to someone special.“ („Letztes Weihnachten habe ich Dir mein Herz geschenkt, aber am nächsten Tag hat Du es weggegeben. Dieses Jahr, um mich vor Tränen zu bewahren, gebe ich es jemanden ganz Besonderen.“) Mein Blick klettert die neue Weihnachtspyramide auf dem Münsterplatz empor, der Stolz von Betreiber Josef Kremer und seiner Familie. Ganz oben wacht der kleine Doppelgänger von der Ostkuppel: „Segne uns mit milder Hand, uns‘re Stadt und Vaterland, heiliger Quirinus.“