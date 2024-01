Nixhütter Weg in Neuss Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Baum

Ein 59 Jahre alter Mann hat sich am Montag, 22. Januar, gegen 14.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall am Nixhütter Weg leicht verletzt. Der Neusser war mit seinem grauen Peugeot in Fahrtrichtung Aurinstraße unterwegs, als er kurz vor der Einmündung Ittenbachstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte, wie die Polizei mitteilte.